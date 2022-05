Haaland al Manchester City, è fatta: "Accordo raggiunto con il Borussia Dortmund"

MANCHESTER (Regno Unito) - " Il Manchester City conferma di aver raggiunto un principio di accordo con il Borussia Dortmund per il trasferimento dell'attaccante Erling Haaland al Club il 1° luglio 2022 . Il trasferimento rimane soggetto all'accordo finale tra il Club e il giocatore". Così, sul proprio account Twitter, i Citizens annunciano di aver raggiunto l'intesa con il club tedesco per lo sbarco in Premier del forte attaccante norvegese, che ha già svolto le visite mediche in Belgio prima di far ritorno in Germania.

Haaland-City, le cifre del trasferimento

Nelle casse del Borussia Dortmund - secondo quanto riportato dalla Bbc - entreranno 60 milioni di euro (e non 75 più 10 di bonus come inizialmente ipotizzato), mentre al calciatore ne dovrebbero andare circa 22,5 l'anno per le prossime cinque stagioni (in linea con quanto percepito da De Bruyne). La fonte britannica non cita i 30 di commissione al padre Alf-Inge, che nel City ha collezionato 41 presenze tra il 2000 e il 2003, e i 50 per l'agenzia che cura gli interessi del 21enne attaccante. Mentre il club tedesco sembra aver scelto per la sua sostituzione Karim Adeyemi, classe 2002 che ha segnato sin qui 19 gol in 22 partite nel Salisburgo, più 3 reti in Champions League, sorride Pep Guardiola, che dopo aver corteggiato a lungo Harry Kane, avrà finalmente a disposizione un centravanti di caratura mondiale.

Haaland-City, il benvenuto di Laporte

Il primo calciatore del Manchester City ad accogliere ufficialmente Erling Haaland è Aymeric Laporte. Sul proprio account Twitter il difensore franco-spagnolo ha scritto ironicamente: "Sono felice di non dover correre dietro a questo ragazzo per i prossimi due anni. Benvenuto Erling".