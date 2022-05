"Rüdiger-Real Madrid, le cifre: super ingaggio e clausola da 400 milioni"

La scadenza del 30 giugno segnerà la fine dell’avventura quinquennale di Anthony Rüdiger al Chelsea. Il difensore della nazionale tedesca sarà un giocatore del Real Madrid, che ha avuto la meglio su una folta concorrenza di club interessati a mettere sotto contratto l’ex giocatore della Roma, che ha deciso di non rinnovare il contratto con i Blues.

'The Athletic': "Per Rüdiger al Real clausola rescissoria da 400 milioni" Dall’Inghilterra e per la precisione da 'The Athletic' arrivano indiscrezioni sulle cifre del contratto che legherà Rudiger al Real per le prossime quattro stagioni. L’ingaggio che percepirà il centrale tedesco sarà tra i 9 e i 10 milioni netti, ma a fare scalpore sarà soprattutto l’ammontare della clausola rescissoria, pari a 400 milioni. Di fatto una dichiarazione di incedibilità per un giocatore che, a 29 anni, sta per firmare il contratto più importante della propria carriera e che sarà chiamato a dare solidità, espeirenza e fisicità alla retroguardia del Real Madrid, il reparto che società e allenatore avevano inquadrato da tempo come il più bisognoso di rinforzi di qualità.

Rüdiger, no al Manchester United per rispetto verso il Chelsea La decisione di lasciare il Chelsea è stata tuttavia sofferta per Rüdiger, sul quale si erano posate anche le attenzioni dl altri top club europei come Barcellona, Juventus e Psg oltre al Manchester United, squadra però mon presa in considerazione dal giocatore proproo per rispetto nei confronti dei tifosi de Chelsea. Il passaggio al Real diventerà ufficiale dopo la finale di Champions League che la squadra di Ancelotti disputerà il 28 maggio a Parigi contro il Liverpool.