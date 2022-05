"Il Psg e una squadra intera di esuberi: Icardi guida la lista"

Archiviata l’ennesima stagione interlocutoria, conclusa con una nuova solenne delusione in Champions League e solo in parte addolcita dalla ritrovata egemonia in patria attraverso una Ligue 1 conquistata a mani basse, il Paris Saint-Germain si prepara ad una rivoluzione sul mercato.

Il Psg vara la rivoluzione: possibile 200 milioni di incassi Come ha riportato 'Le Parisien', infatti, la società del presidente Al-Khelaifi sembra prossima a mettere in pratica una robusta spending review attraverso il risparmio degli ingaggi di diversi giocatori che non rientrano più nei paini del club e i relativi incassi dalle cessioni dei cartellini. L’elenco è lungo e inevitabilmente illustre, visti i tanti campioni che sembrano aver fatto il proprio tempo sotto la Tour Eiffel. Secondo il quotidiano francese la stima dei guadagni per il Psg sarebbe di 200 milioni per i soli cartellini, in base alle cifre di Transfermarkt. A guidare la lista degli esuberi ci sarebbe Mauro Icardi, sparito di fatto dai radar nella stagione che va a concludersi dopo aver visto ridursi drasticamente il proprio minutaggio già nell’annata precedente. Il cartellino dell'ex capitano dell'Inter, però, viene attualmente valutato meno di 30 milioni.

Wijnaldum da colpo a flop: il Psg lo mette in vendita Futuro in bilico anche per giocatori poco impiegati o deludenti come Thilo Kehrer, Abdou Diallo, avvicinato nell’ultimo mercato di gennaio al Milan, ma anche ex titolari come Laywin Kurzawa o Julian Draxler, che hanno perso quota nelle gerarchie dei rispettivi ruoli. E se Pedro Sarabia o Rafinha, quest’ultimo già seguito dalla Real Sociedad, possono aver mercato in Spagna, sorprende il possibile addio di Georginio Wijnaldum, uno dei colpi dello scorso mercato, arrivato a parametro zero dal Liverpool, ma che ha sostanzialmente deluso. Capitolo a parte per Leandro Paredes, che di spazio quest’anno ne ha trovato e che ha dichiarato di essere disponibile a restare a Parigi, pur sognando di giocare un giorno per il Real Madrid, e per il quale potrebbero arrivare offerte importanti.