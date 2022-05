Guardiola enigmatico sul rinnovo col City: "Decido a giugno 2023"

MANCHESTER (Inghilterra)- Pep Guardiola vuole prendersi il suo tempo per decidere il suo futuro. Il contratto dell' allenatore spagnolo con il Manchester City scade nel giugno del 2023 ma secondo Pep, intervistato da Sky Sport Uk, non è questo il momento giusto per parlarne: "Se rinnoverò il contratto sarà alla fine della prossima stagione. Prima di allora non se ne parla". L'allenatore ex Barcellona e Bayern Monaco è sbarcato a Manchester, sponda blue, nell'estate del 2016 firmando con contratto triennale e vincendo in tre occasioni la Premier League, quattro coppe di lega, una Fa Cup e due volte il Community Shield.