Ronaldinho, frecciata al Psg: "Se hai i migliori perché cambiare?"

PARIGI (FRANCIA) - "Al Psg hanno i migliori giocatori al mondo e vogliono cambiare tutto? E quali vogliono prendere, i peggiori ? Io non capisco". A parlare è il grande ex Ronaldinho , uno che nell'attacco stellare a disposizione di Mauricio Pochettino non avrebbe certo sfigurato: "Un periodo di adattamento è normale, devono solo aspettare".

Attacco stellare

Il brasiliano, protagonista con la maglia dei parigini all'inizio del millennio (dal 2001 al 2003), non rinuncerebbe al connazionale Neymar: "In questa stagione ha avuto degli infortuni - spiega il brasiliano in un'intervista rilasciata a Rmc -, ma quando è al 100% è un calciatore speciale per questa squadra. Lui, Di Maria, Messi... i più forti giocano insieme nel Psg. Con chi altri vorrebbero giocare?". E poi c'è Mbappé, in scandenza di contratto e corteggiato dal Real Madrid: "Mi piace molto - confessa Ronaldinho -. L'importante è che sia felice, il resto verrà da sé e diveterà il migliore al mondo".