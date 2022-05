Barcellona, Xavi apre a Lewandowski. E su De Jong dice...

BARCELLONA (Spagna) - Frankie De Jong potrebbe essere ceduto per ripianare i conti del Barcellona. Lo conferma Xavi, tecnico dei blaugrana, interpellato in conferenza stampa sul futuro del centrocampista olandese che piace a Juventus e Manchester United: "De Jong incedibile? È importante, con me è stato quasi sempre titolare, ma tutto dipende dalla situazione economica. Può fare la storia e mi piace, ma vedremo".