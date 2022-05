Ten Hag su Ronaldo: "Un gigante. Con lui United vincente"

AMSTERDAM (Olanda) - Nel nuovo Manchester United di Erik Ten Hag ci sarà sicuramente spazio per Cristiano Ronaldo. Lo ha fatto sapere l'allenatore olandese, intervistato dai compatrioti del quotidiano "De Telegraaf" dopo essersi congedato dall'Ajax: "Ho molta voglia di lavorare con lui. Ronaldo è un gigante per quello che ha già dimostrato" - afferma Ten Hag - e credo che sia ancora molto ambizioso. Per quanto mi riguarda voglio che resti, è stato molto importante in questa stagione per il Manchester United".