"Pjanic può tornare in Italia: ci pensano Fiorentina, Napoli e Roma"

A Miralem Pjanic non è bastato lasciare il Barcellona a gennaio per ritrovare il sorriso e mettersi alle spalle il periodo grigio della propria carriera iniziato dopo l’addio alla Juventus.

Il centrocampista bosniaco, approdato in prestito al Besiktas , non è infatti riuscito ad aiutare il club bianconero a raddrizzare una stagione disastrosa, che ha visto la storica conquista del titolo nazionale da parte del Trabzonspor con il Besiktas fuori anche dalla zona Europa League. Proprio la qualificazione alla prossima Champions League era la condizione necessaria, come anticipato dalla stessa società nei mesi scorsi, affinché il Besiktas potesse impostare una trattativa con il Barcellona per provare a riscattare Pjanic, che dal canto proprio aveva fatto arrivare segnali positivi circa la propria volontà di restare in Turchia.

Il Barcellona mette alla porta Pjanic

Le cose sono però andate diversamente, così l’ex di Juve e Roma si avvia a essere uno dei tanti prestiti di ritorno al Barcellona, destinati però ad essere subito smistati altrove in quanto non rientrano nei piani tecnici di Xavi, ma soprattutto in quelli economici del presidente Laporta, che per finanziare una campagna acquisti ambiziosa ha bisogno di tagliare diversi esuberi e i relativi elevati ingaggi.

'Sport': "Tre italiane su Pjanic"

Così, secondo quanto riporta il quotidiano catalano 'Sport', per Pjanic potrebbe profilarsi un ritorno in Italia. Non alla Juventus, che ha pensato a riprendersi il bosniaco la scorsa estate, salvo poi fare valutazioni differenti, bensì proprio alla Roma, club che fin dal mercato estivo 2021 è alla ricerca di un centrocampista con le caratteristiche del grande ex, in giallorosso tra il 2011 e il 2016. Sulle tracce di Pjanic ci sarebbero però anche il Napoli di Luciano Spalletti, allenatore del bosniaco alla Roma e potenzialmente interessato al giocatore in caso di partenza di Fabian Ruiz, ma pure la Fiorentina, che potrebbe trovarsi nella necessità di sostituire Lucas Torreira qualora non si trovasse l’accordo con l’Arsenal per il riscatto del cartellino del centrocampista uruguaiano.