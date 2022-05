"Mbappé annuncerà il suo futuro domenica dopo Psg-Metz"

PARIGI (Francia) - Kylian Mbappé comunicherà quale sarà la sua prossima squadra questa domenica. Come riportato da 'L'Équipe', infatti, l'attaccante ha intenzione di annunciare pubblicamente quale maglia vestirà nel prossimo futuro nel programma 'Telefoot', il giorno dopo l'ultima partita della stagione del Psg. Questo sabato la formazione di Pochettino riceverà il Metz al Parco dei Principi e Mbappé, che venerdì non si è allenato a causa di motivi non specificati, potrebbe dunque giocare la sua ultima partita davanti al proprio pubblico. La sua ultima sfida sarà quella di diventare il primo giocatore nella storia della competizione a finire la stagione sia come capocannoniere che come miglior assistman.