Hakimi avvisa il Psg: "Real casa mia. Vedremo cosa accadrà in futuro"

Chiusa la prima stagione al Psg con la vittoria della Ligue 1, Hakimi non ha perso tempo per lanciare una frecciatina al suo attuale club. Arrivato in estate dopo un'annata super con l'Inter, il terzino marocchino ha collezionato quattro reti e sei assist in 40 presenze nella sua prima stagione sotto la Torre Eiffel. Nonostante i cambi di casacca, però, Hakimi non ha mai dimenticato il Real Madrid, club nel quale è cresciuto calcisticamente giocando prima nelle Giovanili e approdando poi in prima squadra. A tal proposito, parlando ai microfoni di Al Kass Channel, ha detto: “Il Real Madrid è il club che mi ha dato la possibilità di giocare tra i professionisti, che mi ha permesso di raggiungere livelli alti e che mi ha insegnato tutto, come calciatore e come persona. Ringrazierò sempre il Real Madrid".