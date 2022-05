"Saliba ha scelto il Marsiglia: niente ritorno all'Arsenal"

Una doccia fredda per la società e per Mikel Arteta , che si è comunque meritato la fiducia della società decisa a puntare sul manager spagnolo anche nella prossima stagione. I dirigenti e lo stesso ex vice di Pep Guardiola al Manchester City sono già al lavoro anche in ottica mercato. La campagna estiva potrebbe anche prevedere il ritorno alla base di alcuni giocatori in prestito, ma tra questi non dovrebbe esserci William Saliba .

'Mirror': "Saliba vuole restare a Marsiglia"

Il difensore francese classe 2001, come riportato dal 'Mirror', avrebbe infatti espresso il desiderio di restare all’Olympique Marsiglia, dove Saliba ha militato a titolo temporaneo nella stagione che va a concludersi. L’OM si è qualificato per la prossima Champions League anche grazie al livello delle prestazioni offerte dal prodotto del vivaio del Saint-Etienne, arrivato all’Arsenal nel 2020, ma mai preso in considerazione dalla società londinese, che nella scorsa stagione lo aveva girato sempre in prestito al Nizza.

William Saliba, il talento che piace anche a Milan e Napoli

L’esplosione è però avvenuta quest’anno, con ben 51 partite disputate tra tutte le competizioni. Un segnale chiaro anche circa l’affidabilità fisica del giocatore, adattabile in più ruoli della retroguardia e ritenuto anche dal tecnico dei francesi Jorge Sampaoli un punto fermo in vista della prossima stagione. Caratteristiche che hanno attirato anche l’interesse di due club italiani, Milan e Napoli, forti del fatto che l’Arsenal sembrava disposto ad aprire ad un altro prestito. L’ultima parola spetterà ai Gunners, ma la volontà del giocatore rischia di fare la differenza, sebbene lo stesso Saliba, interrogato sul proprio futuro, non si sia voluto sbilanciare: “Penso solo a concludere bene la stagione e a lasciare un buon ricordo se non resterò qui” le sue parole.