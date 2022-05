Mbappé ha rinnovato: è ufficiale. Bufera Liga: "Denunciamo il Psg alla Uefa"

PARIGI (FRANCIA) - "La nostra storia è scritta qui. Qui è Parigi". Queste le parole con cui Kylian Mbappé annuncia il suo rinnovo con il Paris Saint-Germain in un breve video emozionale, postato dal club sui propri canali social poco prima dell'ultimo match di Ligue 1 contro il Metz al 'Parco dei Principi'. Contratto fino al 2025 per il 23enne attaccante francese, la cui decisione ha scatenato la polemica in Spagna dove tutti lo aspettavano al Real Madrid. "Sono molto felice di rimanere in Francia, a Parigi, nella mia città - ha aggiunto Mbappé -. Spero di continuare a fare ciò che amo di più, giocare a calcio e vincere trofei".

Duro comunicato della Liga E la Liga è pronta a denunciare il Psg all'Uefa: "Di fronte al possibile annuncio di Kylian Mbappé di rimanere al Paris Saint-Germain - si legge in un comunicato -, LaLiga vuole affermare che questo tipo di accordo minaccia la sostenibilità economica del calcio europeo, mettendo a rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro e l'integrità sportiva nel medio termine, non solo per quanto riguarda le competizioni europee, ma anche per i nostri campionati nazionali. È scandaloso che un club come il PSG, che la scorsa stagione ha perso più di 220 milioni di euro, dopo aver accumulato perdite per 700 milioni di euro nelle ultime stagioni (dichiarando anche proventi da sponsorizzazioni di importo molto discutibile) con un costo del personale sportivo intorno ai 650 milioni per questa stagione 2021/22, possa affrontare un accordo di queste caratteristiche mentre a quei club che potrebbero sostenere l'arrivo del giocatore senza veder compromesso il proprio equilibrio economico, restano nell'impossibilità di ingaggiarlo. Per tutto quanto sopra, LaLiga presenterà una denuncia contro il PSG davanti alla UEFA, alle autorità amministrative e fiscali francesi e agli organi competenti dell'Unione Europea, per continuare a difendere l'ecosistema economico del calcio europeo e la sua sostenibilità".