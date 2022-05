Mbappé, il campione con pieni poteri

Alla tenera età di 23 anni, Kylian Mbappé - che è un fenomeno - deve indossare altri panni e, con la velocità supersonica di cui dispone, imparare pure a decidere cosa fare standosene seduto dietro a una scrivania, dinnanzi ad un computer, accomodandosi in panchina, inventandosi non solo i gol e gli assist ma pure le strategie tecniche e, peggio ancora, quelle finanziarie, semmai indicare a Nasser Al-Khelaifi anche un pizzico di politica internazionale, perché non si sa mai. Ma per la modica cifra di (circa) 50 milioni di euro annui, si può fare.