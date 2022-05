La moglie di Di Maria contro il Psg: "Un altro club sfrutterà le tue giocate"

"Molti ti rimpiangeranno"

"Trentaquattro anni non sono niente - ha scritto la Cardoso sui social - se il tuo calcio dice che sei ancora giovane, ma i dirigenti ti hanno detto addio. Un'altra squadra beneficerà dei tuoi servizi come meriti e tirerà fuori il meglio di te. Partiamo in pace sapendo che le persone ti vogliono bene e che la maggior parte di loro rimpiange la tua partenza dal club. Ringrazio tante persone che ci hanno trattato bene e fatto sentire a casa. Molto felice, le persone che ho incontrato in questo posto sono state davvero meravigliose", ha concluso la moglie di Di Maria.