Real Madrid, Ancelotti: "Mbappé? Penso alla finale con il Liverpool"

MADRID (SPAGNA) - Dopo aver vinto la Supercoppa di Spagna e la Liga, il Real Madrid punta a mettere in bacheca la Champions League numero 14 della sua storia. Sabato 28 maggio i Blancos sfideranno allo Stade de France di Saint-Denis il Liverpool di Jurge Klopp. La stessa finale del 2017, quando ad avere la meglio furono le Merengues, all'epoca sotto la guida di Zidane, per 3-1 (Benzema e doppietta di Bale, mentre per i Reds momentaneo pareggio di Manè).

Ancelotti sul mancato passaggio di Mbappé al Real Madrid

Nel media-day in vista dell'ultimo atto della coppa dalle grandi orecchie, Carlo Ancelotti, interrogato sul mancato acquisto di Mbappé, ha preferito glissare: "Ovviamente siamo concentrati su di noi, su quello che dobbiamo fare. Abbiamo rispetto per le decisioni che vengono prese e per tutti i club, ma al di là di questo noi dobbiamo solo pensare a preparare al meglio la finale. Deluso? Io non ho mai parlato di giocatori che non sono del Real".