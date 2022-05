"Di Maria offerto al Barcellona: i blaugrana dicono no"

Angel Di Maria come Luis Figo? Il futuro dell’attaccante argentino, che lascerà il Psg dopo sette stagioni ricche di gol, assist e trofei, dovrebbe essere alla Juventus, il club più convinto nel corteggiamento al fuoriclasse di Rosario, deciso a vivere almeno un’altra stagione ad alti livelli nell’ottica di giocare da protagonista il Mondiale 2022 in Qatar.

Le grandi d'Europa su Angel Di Maria Eppure l’ex Manchester United ha “sfiorato” il passaggio al Barcellona, che avrebbe avuto del clamoroso visto l’illustre passato del Fideo con la maglia del Real Madrid, indossata per cinque anni e con la quale l’argentino ha conquistato da protagonista la decima Champions League nella storia dei Blancos, nel 2014 nella finale contro l’Atletico Madrid. Di Maria però non allungherà la lista dei giocatori che hanno indossato entrambe le maglie delle grandi di Spagna, che ha appunto nel portoghese Pallone d’Oro 2000 e in Ronaldo “Il Fenomeno” i due esponento più illustri.

Dalla Spagna: "Il Barcellona ha rifiutato Di Maria" Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, infatti, i rappresentanti di Di Maria, non è chiaro se prima o dopo i contatti con la Juventus, hanno sondato l’interesse del Barcellona verso il giocatore in vista della probabile partenza di Ousmane Dembélé. Già vicino al trasferimento in blaugrana nel 2017, dopo il passaggio di Neymar proprio al Psg, neppure in questa occasione tuttavia l’argentino diventerà un giocatore “culè”, visto che la società ha rifiutato la proposta, non essendo disposta a prendere in considerazione l’ingaggio di Di Maria, alla luce anche dell’età del giocatore, che compirà 35 anni il prossimo 14 febbraio.