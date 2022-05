"Il Monaco spara alto per Tchouameni: il Real Madrid prende tempo"

La decisione di Paul Pogba di tornare alla Juventus, che dovrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane per quello destinato a essere il primo colpo di mercato del nuovo corso dei bianconeri, potrebbe avere conseguenze importanti sulle dinamiche del calciomercato internazionale.

Tchouameni, il nuovo Pogba che piace a tutta Europa Il campione del mondo 2018 era infatti finito nel mirino anche di Psg e Real Madrid, costrette ora a virare su altri obiettivi per rinforzare le rispettive linee di centrocampo. Uno su tutti rispondeva e risponde tutt’ora al nome di Aurelien Tchouameni, uno dei talenti più fulgidi della nuova generazione del calcio francese che ha già messo in bacheca la Nations League 2022 e che permettere alla squadra di Didier Deschamps di presentarsi tra le favorite assolute per il Mondiale del prossimo autunno in Qatar, dopo la cocente delusione dell’eliminazione agli ottavi di Euro 2020 contro la Svizzera.

Real Madrid alla francese: dopo Camavinga Perez punta Tchouameni Tchouameni, stella del Monaco nella Ligue 1 che si è appena concluso, viene però valutato 80 milioni dal club del Principato, cifra che già aveva spinto nei mesi scorsi la Juventus a cambiare strada e ritenuta eccessiva tanto dal Psg, comunque defilato nella corsa al classe 2000, quanto dal Real Madrid, che con il giocatore di origini camerunesi puntava a bissare il colpo fatto un anno fa con Eduardo Camavinga, prelevato dal Rennes e peraltro più giovane di due anni rispetto al connazionale, ma per una cifra ben più “ragionevole”, 31 milioni, in vista del ringiovanimento del centrocampo imposto dall’età non più verdissima di giocatori come Kroos e Modric.