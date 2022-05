"Ultimatum del Manchester United a De Jong: lui l'erede di Pogba"

BARCELLONA - Se la Juve non vede l'ora di riabbracciare Pogba , al Manchester United sperano di convincere Frankie De Jong , play del Barcellona di Xavi individuato come erede del francese per il nuovo centrocampo di Ten Hag. Sarebbe l'incastro perfetto per gli inglesi, ma la strada rimane in salita.

Manchester United, ultimatum a De Jong

Secondo "Sport", dopo i contatti degli ultimi giorni lo United avrebbe dato l'ultimatum a De Jong, che deve decidere se accettare o rimanere al Barcellona. Cosa blocca l'olandese: se andasse a Old Trafford, non giocherebbe la Champions League la prossima stagione (i Red Devils non si sono qualificati), dettaglio che pesa particolarmente sulla scelta del calciatore; né De Jong né il Barça sono convinti della cessione, anche se al club blaugrana serve cash per fare mercato. Il Manchester in ogni caso non è più disposto ad aspettare, vuole capire se l'erede di Pogba sarà l'ex Ajax o no.