De Jong non ha dubbi: "Il Barcellona è il club dei miei sogni"

Il futuro di Frankie De Jong è uno degli argomenti di cui si parla maggiormente nell'ambiente blaugrana. "Non voglio parlare di voci. Sto bene al Barcellona. L'ho già detto, questo è il club dei miei sogni da quando ero piccolo", ha dichiarato l'olandese a 'ESPN', per poi precisare che se altri club lo chiameranno, ascolterà ogni proposta, precisando comunque che è una cosa che fa sempre. Intervistato anche da AS, il centrocampista ha parlato anche dei rumors che lo vorrebbero al Manchester United, dove ritroverebbe Erik Ten Hag, suo allenatore ai tempi dell'Ajax: "Certo che ho sentito delle voci sul Manchester United, ma i responsabili del club non mi hanno detto nulla. Se sono stato in contatto con Ten Hag? Non rispondo, non te lo direi anche se fosse un altro allenatore o un altro club".