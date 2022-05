"Il Psg incontra Zidane: offerto un contratto da 25 milioni a stagione!"

"Incontro tra Psg e Zidane"

Come dimostrato negli ultimi tempi, i soldi in casa Psg non sono certo un problema anche se a molti inizia a non soddisfare più questa situazione, vedi l'ultimo attacco da parte di Tebas. Zidane, però, non ha risposto immediatamente all'offerta ricevuta, visto che non è la sola. Secondo Mundo Deportivo, il francese recupererà l'eredità di Didier Deschamps sulla panchina della Francia dopo i Mondiali di Qatar. Il ruolo di ct sarebbe molto gradito visto che gli consentirebbe di continuare a vivere a Madrid, spostandosi in Francia solo per le pause della nazionale e i tornei. Ora Zidane è in vacanza, si è preso del tempo per riflettere. Nei prossimi giorni scorpriremo se sostituirà Pochettino o se si metterà a servizio del proprio paese.