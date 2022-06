Atletico Madrid: Simeone saluta Suarez e punta su Sterling

Diego Simeone si prepara a vivere la dodicesima stagione sulla panchina dell’Atletico Madrid. Non ha mai sbagliato la scelta dell’attaccante: da Sergio Aguero a Radamel Falcao, da Diego Costa ad Antoine Griezmann, fino a Luis Suarez. Riparte dagli otto trofei vinti con i “colchoneros”: ha sempre deciso di rinunciare alla possibilità di lasciare quella che considera casa sua, nonostante le offerte vantaggiose ricevute anche in passato dalla Premier League. La chiave del prossimo mercato sarà rappresentata proprio dalla scelta del nuovo attaccante. Suarez ha il contratto in scadenza, le strade si separeranno. L’uruguaiano non rientra più nei piani del Cholo: nell’ultimo anno, oltretutto, è emersa tra loro qualche incomprensione. L’idea è quella di provare a sostituirlo con Raheem Sterling, tredici gol in trenta partite nell’ultimo campionato vinto dal Manchester City, la quarta Premier conquistata da Pep Guardiola. Sterling ha ventisette anni, sta valutando la possibilità di fare un’esperienza lontano dall’Inghilterra, soprattutto ora che il City ha acquistato Haaland. Ha un contratto fino al 2023, non lo ha ancora rinnovato. E Simeone vuole convincerlo a sposare l’Atletico Madrid.