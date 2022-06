Argentina, Dybala torna al gol: Oriana Sabatini scatenata sui social

Dybala torna al gol in nazionale, Oriana Sabatini fa festa

Molto più articolate sono state invece le celebrazioni di Oriana Sabatini, fidanzata storica di Paulo Dybala. La nipote dell’ex tennista Gabriela segue come un’ombra l’attaccante dalla tribuna in ogni partita, pronta con il proprio cellulare a filmare i momenti più belli ed emozionanti che vedono in campo la Joya. Così dopo aver ripreso il commovente addio alla Juventus, Oriana ha dedicato a Paulo anche diverse Stories su Instagram al termine della gara contro l’Italia, che ha visto l’ormai ex bianconero tornare al gol con la nazionale dopo quasi tre anni.