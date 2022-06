Ufficiale, Schwarz è il nuovo allenatore dell'Hertha Berlino

BERLINO (GERMANIA) - Quella appena conclusa è stata una stagione piuttosto complicata per l'Hertha Berlino. La formazione della capitale, chiusa al terzultimo posto la Bundesliga, è riuscita a salvarsi battendo l'Amburgo nello spareggio. Dopo il ko per 1-0 dell'andata in casa, la squadra guidata da Magath, terzo tecnico della stagione, chiamato per salvare il club dalla retrocessione, è riuscita a mantenere la categoria superando gli avversari a casa loro per 2-0 e ribaltando le sorti della doppia sfida. L'Hertha Berlino ora è pronta a ripartire, e lo farà con Sandro Schwarz. Il 43enne allenatore tedesco guiderà il club la prossima stagione dopo aver diretto la prima squadra del Mainz da luglio 2017 a novembre 2019 e i russi della Dinamo Mosca dall'ottobre 2020 al termine di questa stagione.