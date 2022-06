Chiellini-Los Angeles Fc, summit a Londra: c'è l'accordo

LONDRA (INGHILTERRA) - Chiusa la sua lunga avventura juventina e riposta nell'armadio la maglia dell'Italia indossata per l'ultima volta a Wembley nella 'Finalissima' di Londra persa per 3-0 dagli azzurri contro l'Argentina, per Giorgio Chiellini (omaggiato per l'occasione dal presidente federale Gravina) è tempo di pensare al futuro. Un futuro che sarà al di là dell'Atlantico per l'ex capitano bianconero e della Nazionale, che prima di intraprendere la carriera dirigenziale ha voglia di fare un'esperienza all'estero.