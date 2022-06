“Lacazette torna al Lione”, niente Juve come vice Vlahovic

Alexandre Lacazette avrebbe accettato di tornare al Lione , a parametro zero: lo scrive The Athletic. L'attaccante lascerà dunque l' Arsenal , con un contratto in scadenza il 30 giugno e mai rinnovato. Le parti non hanno trovato un accordo per proseguire il loro rapporto e il giocatore francese avrebbe così deciso di fare ritorno in Ligue 1, nella squadra che lo aveva cresciuto prima del trasferimento in Inghilterra. All'epoca, nel 2017, i Gunners pagarono più di 54 milioni di euro per strappare la punta al Lione.

Lacazette: 71 gol con l'Arsenal e anche una Fa Cup

Durante i suoi anni all'Arsenal, Lacazette ha segnato 71 gol in 206 partite, portando anche a casa una Fa Cup. Non è mai esploso, però, come si attendevano in Inghilterra. Quest'anno il 31enne ha aiutato la formazione di Arteta a conquistare un piazzamento utile per giocare l'anno prossimo l'Europa League, dopo un testa a testa con il Tottenham di Antonio Conte per la Champions League.

Di lui, negli ultimi giorni, si era parlato di un possibile trasferimento alla Juve come vice Vlahovic, ma evidentemente la trattativa non è mai entrata nel vivo. Il Lione, invece, fin da febbraio aveva espresso la volontà di riportare a casa Alexandre. Il direttore generale Vincent Ponsot aveva dichiarato: “E' un giocatore che ci interessa per tutto quello che ha rappresentato qui. Abbiamo notato la sua maturità ed è una persona con cui il club è rimasto in contatto”. Il presidente Jean-Michel Aulas aveva aggiunto: “Faremo ogni sforzo possibile”.