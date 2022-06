"Esposto della Liga contro Juve e Manchester City"

MADRID (Spagna) - Dopo il Psg, nel mirino del presidente della Liga Javier Tebas sarebbero finiti anche Juve e Manchester City . A rivelarlo è il quotidiano As, secondo il quale sarebbero stati presentati alla Uefa due esposti contro i club in questione. La mossa fa seguito alla volontà di tutela dei club spagnoli ed europei, a suo giudizio costretti a competere in condizioni di inferiorità rispetto ad altri che non rispettano le norme e mettono a rischio l'intero ecosistema del calcio.

Tebas contro Juve e Manchester City

Le azioni di Tebas al riguardo sono iniziate subito dopo l'annuncio del rinnovo di contratto di Kylian Mbappé con il Psg, club ritenuto non in grado di offrire determinate cifre. Adesso è arrivato il turno di Juve e Manchester City. Per quanto riguarda i bianconeri la Liga avrebbe chiesto alla Uefa di indagare sulle presunte plusvalenze fittizie finite nel mirino della Procura di Torino, mentre per gli inglesi è stato posto l'accento sull'acquisto di Haaland: "Mi piacerebbe sapere come hanno fatto a prendere Haaland, Raiola chiedeva una grossa commissione...", ha detto Tebas.