Tchouaméni, nuovo scontro tra Real e Psg dopo il caso Mbappé

Dopo Vinicius Junior , Rodrygo e Camavinga , un investimento globale di 121 milioni che ha contribuito alla conquista della quattordicesima Coppa dei Campioni , il Real Madrid continua a lavorare in una direzione precisa: il presidente Florentino Perez vuole portare al Bernabeu un altro pezzo pregiato della migliore gioventù. L’obiettivo è Aurélien Tchouaméni , ventidue anni, mediano-regista del Monaco e della Francia di Didier Deschamps . E’ stato definito il “nuovo Pogba ”, un paragone impegnativo con il quale ha imparato a convivere. Visione di gioco, forza nei contrasti, pressing, un metro e 85, corsa, ritmo, dinamismo. L’idea è quella di farlo crescere, come Vinicius Junior, Rodrygo e Camavinga, vicino ai professori Modric e Benzema .

Dopo il caso Mbappé

Perez ha già preso Antonio Rüdiger e ora si concentra su Tchouaméni, che è nato a Rouen e si è formato nel vivaio del Bordeaux. Il Real Madrid ha offerto ottanta milioni al Monaco e ha già trovato un accordo con il giocatore. Ma nelle ultime ore è entrato in scena anche il Paris Saint Germain: il presidente Al-Khelaïfi ha messo sul tavolo cento milioni, come ha scritto il “Mundo Deportivo”. E’ cominciata così un’altra sfida di mercato dopo quella legata a Kylian Mbappé, che si era promesso al Real Madrid prima di fare retromarcia e di rinnovare il contratto con il Psg fino al 2025. Una delusione che Perez ha superato festeggiando il trionfo in Champions, grazie a Carlo Ancelotti, l’unico allenatore della storia ad averla alzata per quattro volte.

La Nations League

A gennaio anche il Liverpool, la Juve e il Milan si erano informati su Tchouaméni, prima che il prezzo si moltiplicasse: il centrocampista ha già giocato 132 partite (95 con il Monaco e 37 con il Bordeaux) e ha segnato 9 gol (8 con la maglia biancorossa). Ha vinto la Nations League con la Francia, perfetta l’intesa con Pogba. Otto gare e un gol nella nazionale di Deschamps. Ha un contratto fino al 2024, non vuole rinnovarlo e lascerà il Monaco in estate. Real Madrid o Psg: la sfida non si è fermata a Mbappé.