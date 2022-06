"Il Tottenham si ritira subito per Dybala: richiesta d'ingaggio troppo esosa"

Il futuro di Paulo Dybala è ancora in piena definizione. Dopo le voci su Roma e Inter , la Joya è finita nelle mire dei club inglesi, in particolare di Arsenal e Tottenham . Tuttavia, sono bastate poche ora dai nuovi rumors d'Oltremanica per registrare le prime reazioni fronte Spurs. Secondo l'edizione argentina di "As", infatti, la squadra allenata da Antonio Conte reputa eccessive le richieste d'ingaggio avanzate dall'entourage dell'ormai ex Juventus .

"Dybala ha chiesto 320mila euro a settimana al Tottenham: inaccettabile per gli Spurs"

In Inghilterra, si sa, gli stipendi si calcolano su base settimanale e, in questo caso, Dybala vorrebe guadagnare 320mila euro ogni sette giorni, che corrisponderebbero a oltre circa 15,5 milioni annui. "Una cifra che il Tottenham, appunto non sarebbe minimamente intenzione", viene spiegato proprio su "As.

"Dybala, il Tottenham si ritira: restano Inter e Milan?"

Antonio Conte sa quanto Dybala possa spostare gli equilibri all'interno dello scacchiere degli Spurs, ma in società hanno anche ben annotato come rinforzi considerati "scarti" in casa Juventus come Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur, siano riusciti a offrire ottime performance senza gravare particolarmente nel budget del club londinese. La richiesta di cifre così alte malcelano, probabilmente, l'intenzione di Dybala di non essere particolarmente interessato a spostarsi dall'Italia, in cui gioca da ormai 10 anni. Paese (in cui è ancora inseguito da Inter e Roma) per cui la Joya sarebbe disposto a concedere un lauto sconto.