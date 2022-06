Tottenham, lo sfogo di Bergwijn: "Conte mi ignora, devo andarmene"

Tottenham, non solo acquisti: la lista degli "epurati" di Conte

Oltre che sul fronte acquisti, tuttavia, il ds Paratici dovrà essere attivo anche su quello delle cessioni, dato che lo stesso Conte, come anticipato dalla stampa inglese, avrebbe fornito un elenco di almeno sette giocatori che non rientrano più nei suoi piani e che quindi il club dovrà provare a cedere per fare cassa e far quindi lievitare il tesoretto a disposizione per le operazioni in entrata.

Bergwijn attacca Conte: "Nel club mi voltano le spalle"

Tra gli esuberi individuati da Conte, oltre, tra gli altri, a Tanguy Ndombele e Giovani Lo Celso, c’è anche l’attaccante olandese Steven Bergwijn che, intervistato da 'Espn' dal ritiro della propria nazionale, di cui è un punto fermo come confermato nella partita di Nations League contro il Belgio, si è sfogato contro l’attuale gestione tecnica del Tottenham: "È un momento difficile per me. In nazionale gioco bene e trovo un allenatore che mi dà fiducia, ma quando torno nel club non trovo spazio. Conte mi ignora e io devo trovare una soluzione. Voglio lasciare il Tottenham, ma non so ancora dove andrò". Bergwijn non esclude il ritorno in patria, ma non nel Psv in cui ha già militato: "L’Ajax potrebbe essere un’idea, ma non mi precludo nulla. Per un giocatore è sempre difficile non avere la fiducia del proprio tecnico”.