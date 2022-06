"Modric rinnova con il Real Madrid, a breve l'ufficialità"

MADRID - Tutto pronto per il rinnovo del contratto di Luka Modric con il Real Madrid . Questo è quanto riferito da Marca, che indica proprio nella giornata di domani quella in cui sarà data l'ufficialità del prolungamento del legame tra il centrocampista croato e il club merengue.

Modric, domani il rinnovo

A 36 anni il giocatore avrebbe già firmato per un'altra stagione con i Campioni d'Europa (e di Spagna): le trattative per il rinnovo avrebbero subito un'accelerata proprio dopo il successo a Parigi. E adesso il Real Madrid si prepara per annunciare l'esito positivo dei dialoghi e, secondo i programmi di cui parla Marca, l'annuncio su Modric precederà quello relativo all'acquisto di Tchouaméni.