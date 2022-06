Tchouaméni e non solo: è l’estate dei colpi da 100 milioni

Obiettivo raggiunto: dopo Antonio Rüdiger , ecco Aurelien Tchouaméni . Con un’offerta da 100 milioni di euro (80 più 20 di bonus) il Real Madrid si aggiudica anche il forte centrocampista del Monaco , che tanto piaceva alla Juve di Allegri . La volontà del giocatore, nel mirino pure del Psg , si è rivelata ancora una volta determinante: il sogno del resto era quello di legarsi alle merengues per i prossimi cinque anni. Sfumato Kylian Mbappé , ma con gli innesti del difensore tedesco e del talento francese, il presidente Florentino Perez ha voluto mandare anche un segnale chiaro a tutte le concorrenti, in particolare al club francese, che si era inserito per provare ad ingaggiare il centrocampista classe 2000.

L'estate dei milionari

Questa si conferma quindi una sessione a tre cifre, con trattative record e richieste monstre. Basti pensare a Mbappé, Erling Haaland, senza dimenticare i casi ‘italiani’ Leao e Osimhen. Il primo ha una una clausola da 150 milioni di euro il secondo, invece, viene valutato sui 120 milioni dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Insomma, sarà un’estate bollente per gli attaccanti d’oro molto stimati all’estero. Come raccontato oggi sul Corriere dello Sport, il Real Madrid va però escluso dalla lista delle corteggiatrici della punta portoghese. È stato lo stesso Carlo Ancelotti a chiamare Paolo Maldini per smentire eventuali interessamenti. Il rinnovo del contratto resta quindi un tema sempre attuale e caldo. Ma per arrivare a dama il Milan dovrà alzare l’ultima offerta da circa 4,5 milioni di euro a stagione.