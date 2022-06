"Di Maria scartato dal Barcellona per via dell'età"

BARCELLONA (Spagna) - La Juve ha una concorrente in meno per Angel Di Maria . Questo almeno è quanto fa sapere Mundo Deportivo, che parla di un Barcellona non interessato al Fideo , tanto da rifiutare la proposta fatta dai suoi agenti. L'argentino era un'opzione per il club catalano, che però in quella posizione sarebbe più orientato su Raphina.

Strategia Barcellona

Il brasiliano del Leeds ha 25 anni, mentre Di Maria ne ha già compiuti 34 anni e il suo ipotetico arrivo sarebbe da considerare come un investimento nel breve termine. Non sarebbe conveniente, insomma, anche perché ci sono già stati innesti di questo tipo (come il 32enne Aubameyang) e altri sono in programma, in particolare il 33enne Lewandowski, ma anche Azpilicueta (32) e Marcos Alonso (31). Per Di Maria quindi non sembrerebbe esserci spazio a Barcellona. Un assist indiretto verso la Juve.