MADRID (Spagna) - Nel Real Madrid 2022-2023 ci sarà ancora spazio per Luka Modric. Infatti, attraverso un post pubblicato sui propri profili social, il club di Florentino Pérez ha annunciato ufficialmente il rinnovo del 36enne centrocampista croato, arrivato dal Tottenham nell'estate 2012. Con la maglia del Real, Modric ha vinto per tre volte la Liga oltre a una Coppa del Re, 4 Supercoppe di Spagna, 5 Champions League, 3 Supercoppe Europee, 4 Mondiali per club e il Pallone d'Oro 2018.