Lacazette è un nuovo giocatore del Lione: "A casa, mi siete mancanti"

Alla fine, come previsto, Alexandre Lacazette ha accetto la corte dell' Olympique Lione . È infatti ufficiale il suo approdo al club francese, un ritorno atteso per cinque anni dai tifosi e dall'attaccante stesso che sui social si è mostrato carico e voglioso di tornare a vestire la maglia dei Les Gones.

Lacazette: "Mi siete mancati"

Cresciuto nelle giovanili dell'OL, per Alexandre Lacazette si tratta di un ritorno a casa dopo cinque lunghi anni di assenza. L'annuncio dell'approdo al club francese è arrivato con un suggestivo video pubblicato sui social della società transalpina. In auto in giro per la città, con i tifosi increduli, il classe 1991 fa il suo ingresso al Parc OL mostrandosi con la maglia del Lione e dichiarando: "Mi siete mancati". Accordo fino al 2025 tra il francese e il club allenato da Bosz.

Lacazette-Juve, un colpo sfumato

Il nome di Alexandre Lacazette è stato legato per diversi mesi, e anche per diverse sessione di mercato, alla Juventus. Il club bianconero, consapevole della posizione contrattuale dell'attaccante con l'Arsenal, aveva infatti sondato il terreno per il colpo a parametro zero. "Voglio giocare le coppe europee, e in particolare la Champions, mi manca perché è da un po' che non ci gioco. È complicato ma niente è impossibile, vedremo" aveva detto qualche settimana fa Lacazette, facendo sognare i tifosi della Vecchia Signora. Il suo approdo in Italia sarebbe stato da vice Vlahovic, ma i colloqui serrati col Lione e la firma sul contratto triennale delle scorse ore hanno confermato la voglia del 31enne di tornare a casa, lì dove tutto è iniziato e dove, a suon di gol, ha conquistato la maglia della Nazionale francese.