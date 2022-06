Indizio social sul futuro di Politano: like all'annuncio di Gattuso al Valencia

Le voci di mercato sull'addio di Matteo Politano al Napoli si fanno sempre più insistenti. Il calciatore, secondo quanto riferito dal suo agente, non sente più la fiducia di prima e per questo, dovessero esserci offerte irrinunciabili nella finestra estiva, sarebbe pronto a saluta il club partenopeo. Nelle ultime ore, però, è stato lo stesso Politano a esporsi sui social, con un like galeotto.

Like al Valencia, l'indizio di mercato

La sera di mercoledì 8 giugno il Valencia ha accolto Gennaro Gattuso come nuovo tecnico, con l'accordo ufficializzato fino al 2024 con l'ex tecnico di Milan e Napoli. L'annuncio dell'arrivo dell'allenatore italiano è stato dato, come al solito, via social con una foto che poco lasciava all'immaginazione: di spalle davanti a un Mestalla deserto, Gattuso abbraccia i tifosi. Ma è sotto al post Instagram che arriva il forte indizio di mercato. Politano, infatti, ha messo il like alla foto dell'ex tecnico azzurro, scatenando ulteriori voci di mercato sul suo futuro. Poco dopo il 21 del Napoli ha rimosso il "mi piace".

Politano, l'addio a un passo

Solo qualche ora prima, intervistato da Radio Marte, il procuratore Mario Giuffredi aveva aperto alla cessione di Politano: "Nell'ultima parte del campionato è stato accantonato. Abbiamo avuto un colloquio con Spalletti e con Giuntoli perché il ragazzo non sente più la fiducia di prima e quando un giocatore non ha fiducia non sta bene. Restare in un ambiente in cui non senti la fiducia dell'allenatore non ti permette di rendere bene". L'agente ha poi rincarato la dose: "Politano non sente più la fiducia e di conseguenza sicuramente le prestazioni sono venute a mancare. Vivendo questa situazione, ha detto che avrebbe ascoltato richieste se fossero arrivate. Se poi non arriveranno offerte adeguate, resterà a Napoli e lo farà con la testa giusta".