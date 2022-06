Il Liverpool saluta Origi: "Grazie leggenda". Ora c'è il Milan

Mancava solo l'annuncio ufficiale per confermare l'addio di Divock Origi al Liverpool , comunicato che arrivato nelle scorse ore. L'attaccante belga, finito sul taccuino di mercato del Milan, non rinnoverà il proprio contratto con i Reds e da fine giugno sarà a tutti gli effetti svincolato e libero di accordarsi con qualsiasi squadra. E col Milan , che resta in attesa, è ormai fatta.

Il Liverpool saluta Origi

L'addio di Divock Origi al Liverpool è stato annunciato tramite un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club inglese. Al belga sono andati i ringraziamenti della società per gli otto anni trascorsi insieme, stagioni che lo hanno fatto entrare nella storia del Liverpool: "Otto anni dopo aver accettato di giocare ad Anfield, Origi lascerà il club quando il contratto scadrà a fine giugno. Protagonista di alcuni dei momenti più iconici e importanti della storia moderna del club, Origi ha segnato sei gol nei derby del Merseyside, incluso il gol al 96' nella vittoria del dicembre 2018 e il gol vittoria nel match contro l'Everton ad aprile. Ha contribuito con i suoi gol al trionfo in Champions nel 2019 e ha segnato due gol nella semifinale vinta 4-0 contro il Barcellona completando la storica rimonta. Ha poi suggellato il successo in finale contro il Tottenham con un gol. Grazie per questi otto anni incredibili, leggenda". Il Liverpool, poi, ha ricordato che Origi ha giocato 175 partite andando in gol 41 volte con la maglia dei Reds.

Origi-Milan, ci siamo!

Con l'annuncio della partenza a parametro zero di Divock Origi prende il via ora il conto alla rovescia per i tifosi rossoneri per abbracciare l'attaccante belga. Colpo di mercato importante per il reparto offensivo del Milan, Origi si trova al momento in Belgio per curarsi dall'infortunio muscolare patito nelle scorse settimane. Il belga potrebbe dunque sbarcare a Milano già dalle prossime settimane per sostenere le visite mediche e firmare il contratto col Milan che ha messo sul piatto un quadriennale da 3,5 milioni di euro più bonus.