"Psg su Skriniar e Botman, budget da 80 milioni per il mercato"

"Il Psg irrompe su Botman: ottimi rapporti tra Campos e gli agenti"

Secondo il giornale transalpino, il budget a disposizione di Campos per gli acquisti estivi sarà di circa 80 milioni di euro, più i ricavi da eventuali cessioni: Skriniar, in scadenza di contratto tra un anno con i nerazzurri, è il primo obiettivo ma piace molto anche il centrale olandese Botman, già nel mirino di Milan e Newcastle. Campos godrebbe di ottimi rapporti con il giocatore e con il suo entourage: è stato lui a portarlo al Lille dall'Ajax nel 2020, per un'operazione di circa 8 milioni di euro. Botman ha da tempo concordato un'intesa con il Milan, che non è ancora riuscito a chiudere il colpo. Secondo L'Equipe, il Psg sta cercando anche un vice Hakimi e avrebbe messo gli occhi su Malo Gusto del Lione.