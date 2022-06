Dybala-Inter, la benedizione di Materazzi con due cuori nerazzurri

MILANO - Paulo Dybala si avvicina sensibilmente all'Inter . Dopo l'incontro di ieri tra l'agente Antun, alcuni intermediari e la dirigenza meneghina al gran completo, con Zhang ed Inzaghi presenti insieme a Marotta ed Ausilio, il fantasista argentino in scadenza di contratto con la Juventus il prossimo 30 giugno - a meno di clamorosi colpi di scena - proseguirà la propria avventura calcistica in Italia con la maglia nerazzurra. Marco Materazzi , storico ex difensore dell'Inter, da alcune settimane attende l'ufficialità del trasferimento con lo stesso pathos di molti tifosi: l'ennesima conferma è la storia pubblicata oggi su Instagram.

Materazzi "ufficializza" Dybala all'Inter

L'ultima stories pubblicata da Materazzi sul proprio account Instagram è un video celebrativo mediante il quale accoglie Paulo Dybala nel team di una società di servizi finanziari per la quale ricopre il ruolo di brand ambassador. L'annuncio, però, non si limita a questo aspetto... e sfocia nel calciomercato. Accanto al nome dell'argentino, regolarmente taggato nella storia, infatti, l'ex difensore dell'Inter aggiunge due cuori, rigorosamente nerazzurri. Già nei giorni scorsi il campione del mondo con la maglia azzurra nel 2006 aveva lasciato un commento in un post della Joya scrivendo "Non vedo l'ora" con vicino le medesime emoticon, salvo poi rimuoverlo.