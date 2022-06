Serie B, Cosenza: Bisoli in sospeso

COSENZA - Roberto Gemmi, nuovo ds del Cosenza, si è messo subito al lavoro: e da oggi si apre il capitolo allenatore. Bisoli (in scadenza il 30 giugno) sembra il favorito: dopo una salvezza che sembrava impossibile ha anche il vantaggio di conoscere ambiente e i giocatori rimasti in rosa. A breve è in programma l'incontro e se le parti si accorderanno sul fronte economico e su quello di progetti e prospettive, Bisoli resterà sulla panchina del Cosenza anche per il prossimo anno, altrimenti arriverà il momento dei saluti. Circolano anche i nomi, tanti, in caso di fumata nera, come quello di Moreno Longo che è però legato fino al 2023 con l'Alessandria.