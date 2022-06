Belotti, Destro, Pinamonti: il valzer delle punte è pronto a decollare

Mattia Destro , Simone Zaza , Andrea Pinamonti , Andrea Belotti . Ma anche Joao Pedro e Leonardo Pavoletti : sono ancora loro, i goleador, gli attori principali di questa sessione di trattative. Tutti al centro del valzer delle punte, pronto a decollare appena arriverà la prima stretta di mano. Pinamonti è sicuramente tra i giocatori più richiesti del momento . Il suo entourage ha avuto proficui e approfonditi contatti col Monza, che è pronto ad offrire all'Inter circa 15-17 milioni di euro. La richiesta, si sa, è più alta ma i rapporti tra i due club restano ottimi e sul tavolo ci sono tanti nomi: Lorenzo Pirola e Stefano Sensi solo per citare i più attuali. Anche Fiorentina e Torino seguono Pinamonti: da parte sua, il classe '99 ha deciso di prendersi del tempo per riflettere ed approfondire le varie offerte.

Belotti-Torino ai saluti: sul Gallo c'è il Monaco

Di certo i granata, dopo il no di Belotti (nel mirino del Monaco) all'offerta di rinnovo, hanno intensificato i contatti con Joao Pedro del Cagliari. L'italo-brasiliano è in uscita, vuole giocare in serie A, ma serve uno sconto del presidente Giulini per arrivare a dama. Troppi, infatti, i 9 milioni di euro richiesti dal numero uno dei sardi. E se Mattia Destro è uno degli obiettivi del Lecce, Simone Zaza continua a rappresentare un'opportunità anche per le società spagnole (Betis e Maiorca in particolare). Cremonese e Genoa, infine, restano sulle tracce di Leonardo Pavoletti.