L'annuncio del Manchester United: sei giocatori lasceranno il club

Manchester United, il toccante addio di Juan Mata

Un addio emozionante è stato quello di Juan Mata. arrivato a Old Trafford nel gennaio del 2014. Per quasi 9 anni ha indossato la maglia del Manchester United e queste sono le parole della lettera del centrocampista spagnolo riportata dal sito ufficiale dei 'Red Devils': "Mi ci è voluto del tempo per elaborare il cambiamento che sta avvenendo nella mia vita. Questo è un messaggio che, per molti momenti negli ultimi anni, non avrei mai pensato di scrivere ma, ovviamente, tutte le cose belle finiscono e il mio tempo da giocatore del Manchester United è appena terminato. Sarebbe impossibile per me esprimere in questo testo tutte le sensazioni che ho provato nelle ultime settimane ma, per riassumere, vorrei dire che sono l'uomo più orgoglioso al mondo ad aver rappresentato questo club unico per le ultime otto stagioni e mezzo. Grazie a tutti, mi mancherete".