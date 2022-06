Psg su Skriniar? Kimpembe "avvisa": "Voglio capire il progetto del club"

In attesa di definire la vicenda-allenatore, con Zinedine Zidane sogno tutt’altro che inconfessato per la sostituzione di un sempre più pericolante Mauricio Pochettino, in casa Paris Saint-Germain sembrano avere scelto la linea guida per il prossimo mercato estivo: rinforzare la difesa.

Il nuovo Psg riparte dalla difesa Una valutazione che può anche apparire naturale per una rosa che in attacco vanta già giocatori come Lionel Messi e Neymar, che anche nella stagione a venire comporranno un tridente da sogno con Kylian Mbappé, fresco di rinnovo, e che a centrocampo potrà contare sulla qualità di Marco Verratti. Così, in base a quanto riportato da L’Equipe, il neo consulente di mercato del Psg Luis Campos ha già individuato in Milan Skriniar l’obiettivo primario per il reparto arretrato, dovendosi però scontrare, almeno per il momento, con la volontà dell’Inter di non far partire il difensore slovacco.

Kimpembe, messaggio al Psg Peraltro già adesso la difesa del Psg non è certo sprovvista di elementi di primo piano, a partire dal brasiliano Marquinhos, ormai un’istituzione dalle parti del Parco dei Principi, senza trascurare Presnel Kimpembe, che nel Psg è cresciuto e fa parte della prima squadra da ormai otto stagioni. Eppure, sono bastate le semplici voci sull’interessamento del Psg per Skriniar per scatenare la reazione di Kimpembe, che ha espresso il proprio “mal di pancia” dal ritiro della nazionale francese: "Ho 27 anni e il mio prossimo contratto sarà fondamentale per la mia carriera, quindi mi piacerebbe sapere il progetto che ha il Psg per me e quale ruolo vedono per me in futuro" le parole del giocatore.