"Roma, spunta anche il Napoli su Sérgio Oliveira"

Per Sérgio Oliveira , protagonista di un ottimo 2022 con la maglia della Roma , inizia ad esserci la fila. Oltre al Valencia del neotecnico Rino Gattuso , adesso il mediano tuttofare lusitano "interessa anche al Napoli ". A riferirlo è il quotidiano portoghese "A Bola".

"Roma, anche il Napoli su Sérgio Oliveira"

Oliveira è arrivato a Roma poco meno di cinque mesi fa in prestito dal Porto con diritto di riscatto fissato a 13 milioni. "Al classe 1992 di Paços de Brandão - scrive 'A Bola' - sarebbe interessato il club della Liga su diretta indicazione di Gattuso, ma anche il Napoli di Luciano Spalletti, alla ricerca di un nome valido per rinforzare la linea mediana".

Sérgio Oliveira: 3 gol pesanti con la maglia della Roma

Sin dalla sua prima partita in giallorosso, Oliveira si è subito issato a uomo cardine dell'undici di Mourinho, collezionando 14 presenze e 2 reti (contro Cagliari ed Empoli) e un assist vincente (sempre contro i toscani) in Serie A, due gettoni in Coppa Italia, 6 e una rete (contro il Vitesse) nella Conference League poi vinta contro il Feyenoord nella finalissima di Tirana.