"Il Newcastle accelera per Botman: chiusura prevista entro il fine settimana"

In Inghilterra, ormai, non hanno più dubbi. E anche in casa Milan le speranze sono in via di spegnimento. Il primo acquisto dei rossoneri dopo la conquista dello scudetto e dell’era RedBird Capital non sarà Sven Botman, perché il giovane difensore olandese del Lille è ormai a un passo dal trasferimento al Newcastle.

"Newcastle, Botman è in arrivo" Secondo quanto riportato dal 'Daily Mail' i Magpies sono addirittura fiduciosi di poter definire l’affare entro la fine della settimana. La trattativa con il Lille è infatti entrata nella sua fase decisiva: non ci sono notizie ufficiali sull’ammontare dell’offerta presentata al club francese dal fondo PIF, azionista di maggioranza del Newcastle dallo scorso autunno, ma sempre secondo quanto riportato dal tabloid inglese l’operazione dovrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 32 milioni di sterline, poco meno di 38 milioni di euro.

Il Newcastle sogna in grande col fondo PIF Il ds del Newcastle, Dan Ashworth, ha seguito da vicino Botman nell’ultima partita dell’Olanda Under 21, raccogliendo un’impressione positiva, la stessa che il dirigente dei bianconeri aveva già avuto nelle occasioni precedenti in cui aveva visto in azione dal vivo il centrale olandese, destinato quindi a essere il primo rinforzo di spessore di una campagna acquisti che si annuncia aggressiva e che nei piani della proprietà dovrebbe portare il Newcastle a lottare con le big del calcio inglese.