"Accordo tra Pochettino e il Psg per l'addio con maxi incentivo"

PARIGI (Francia) - Sarebbe stato raggiunto l'accordo tra il Paris Saint-Germain e Mauricio Pochettino per la separazione già da questa estate. Lo scrive il quotidiano francese l'Equipe, secondo cui il club parigino e il suo allenatore avrebbero chiuso l'intesa per la risoluzione anticipata del contratto, in scadenza nel 2023. A Pochettino e al suo staff, che pagano soprattutto per gli insuccessi in Champions, andrebbe una buona uscita da 15 milioni, come incentivo all'addio. Il favorito per la sostituzione del tecnico argentino, che era in carica al Psg dal gennaio 2021, è Christophe Galtier, attualmente allenatore del Nizza. Resta meno calda la pista che invece porterebbe a Parigi Zinedine Zidane.