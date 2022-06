"Il Manchester United prova l'affondo col Milan per Bennacer"

La situazione rinnovo col Milan è in stallo e Ismael Bennacer si guarda intorno. Il centrocampista algerino, che nell'ultima stagione in rossonero è stato uno dei cardini del gioco della squadra di Pioli siglando anche reti importantissime, va in scadenza nel 2024 e le discussioni sul prolungamento sono in stand by, ma dall'Inghilterra c'è chi è pronto ad approfittarne. È lo United del neo tecnico ten Hag, che avrebbe inserito nuovamente il giocatore sul taccuino degli acquisti.

Sirene inglesi per Bennacer

Già in Premier con la maglia dell'Arsenal, Ismael Bennacer è tentato un'altra volta dall'Inghilterra. Secondo quanto riferito dal The Sun, che cita la stampa algerina, il centrocampista è entrato in maniera decisa nel radar del Manchester United che avrebbe già sondato il terreno col Milan per arrivare al giocatore. In attesa del rinnovo, che potrebbe tardare a causa delle lungaggini burocratiche conseguenti al cambio di proprietà in casa Milan, il numero 4 rossonero è un profilo apprezzato dalle parti dell'Old Trafford. Dai primi colloqui informativi, però, il Milan avrebbe alzato il muro e avrebbe richiesto 50 milioni per fare a meno del giocatore.

La proposta a Bennacer

Come detto, tutto dipenderà da come si evolverà la situazione in casa Milan. Bennacer, dopo l'addio di Kessie, può infatti ritagliarsi un posto nella formazione titolare della prossima stagione e la prospettiva lo stuzzica parecchio. I rossoneri avrebbero messo sul piatto una proposta da 3 milioni per il rinnovo del contratto, ma tutto resta congelato in attesa della conclusione del passaggio di proprietà che metterà nelle casse dei campioni d'Italia fondi importanti per il mercato esterno e interno. A giocare un ruolo fondamentale, a quel punto, potrebbe essere la controproposta dello United che potrebbe avanzare all'algerino l'offerta di stipendio più alta tanto da farlo titubare sul futuro in rossonero.