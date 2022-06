"Atletico Madrid, Simeone da Conte: vuole Lo Celso"

L’Atletico Madrid è una delle squadre più attese nel prossimo mercato. I Colchoneros sono reduci da una stagione non esaltante, quella in cui la squadra di Simeone avrebbe dovuto difendere il titolo della Liga vinto nel 2021, ma dove in realtà Griezmann e compagni sono usciti molto presto dalla lotta per il titolo.

Atletico Madrid a caccia di riscatto sul mercato In Champions League le cose sono andate meglio, con l’impresa contro il Manchester United agli ottavi e l’eliminazione ai quarti contro il City vincente di misura in casa e bloccato sul pareggio al Wanda Metropolitano, ma i tifosi sono ormai abituati a vedere l’Atletico vincere un titolo ogni stagione o lottare fino alla fine per farlo, per questo la società e lo stesso Simeone stanno programmando un mercato importante, in particolare in attacco, reparto che perderà Luis Suarez a scadenza di contratto.

"Atletico Madrid, fari su Soler e Lo Celso" Uno dei punti di svolta del mercato atletista sarà la definizione del caso Morata, tornato a Madrid per fine prestito dalla Juve, ma che non rientra nei piani del tecnico argentino. Alla società il compito di trattare la cessione evitando minusvalenze, mentre Simeone è alla ricerca dei profili ideali per l’attacco e per la trequarti. Oltre all’interesse per Carlos Soler, in uscita dal Valencia e già respinto dal Barcellona a causa dei problemi economici che attanagliano il club, un altro obiettivo dell’Atletico, secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, risponde al nome di Giovani Lo Celso, duttile centrocampista offensivo o attaccante argentino, nel giro della propria nazionale.