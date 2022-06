City, Guardiola perde il vice: Maresca in pole per sostituirlo

MANCHESTER (INGHILTERRA) - C'è un posto vacante alla corte di Pep Guardiola al City e tra i favoriti per occuparlo c'è Enzo Maresca , che può così tornare a Manchester dopo l'esperienza in Serie B con il Parma culminata con l'esonero.

Alla corte di Pep

L'ex calciatore juventino, che in passato ha lavorato nelle giovanili del club campione d'Inghilterra (vincendo nella passata stagione il titolo con la squadra Under 23) ed è molto stimato dall'allenatore catalano, è in pole per sostituire Juanma Lillo. Il vice di Guardiola ha infatti appena salutato il City dopo aver accettato l'offerta dei qatarioti dell'Al-Sadd, che ne ha ufficializzato l'ingaggio.