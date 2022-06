Ufficiale: l'ex Juve Ribalta nuovo ds dell'Olympique Marsiglia

MARSIGLIA - Tramite il proprio sito ufficiale e gli account social l'Olympique Marsiglia ha ufficializzato di aver scelto come nuovo ds l'ex Juventus Javier Ribalta, 41enne spagnolo che in passato ha lavorato a Torino con i bianconeri e che vanta nella sua carriera di dirigente anche ruoli con il Manchester United, il Milan e il Parma. Nel comunicato ufficiale dell'OM si legge: "L'Olympique Marsiglia è lieta di annunciare l'arrivo di Javier Ribalta nella sua organizzazione sportiva per continuare lo sviluppo del club. È stato nominato Direttore Sportivo". Avrà il compito di "stabilire l'intera politica sportiva del club" insieme a Pablo Longoria, amministratore delegato, con cui Ribalta ha lavorato ai tempi della Juve dal 2015 al 2017, "formando un duo che unisce modernità, metodologia ed esperienza nel campo dello scouting".