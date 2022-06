"United, obiettivo De Jong: il Barcellona fissa il prezzo"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il Manchester United prova l'assalto a Frenkie De Jong e continua a trattare col Barcellona. Per i Red Devils, il centrocampista olandese è il primo obiettivo del calciomercato estivo. Lo riporta "The Guardian", che spiega che i catalani chiederebbero 73 milioni di sterline, ovvero 85 milioni di euro, per il giocatore. Per avere poi la possibilità di lavorare sul mercato in entrata. In Inghilterra sono ottimisti sulla buona riuscita dell'operazione e confidano in uno "sconto" da parte dei dirigenti del Barcellona, per via dei problemi finanziari del club. Si potrebbe dunque chiudere a un cifra decisamente più bassa.